Adempimento collaborativo: più semplice il codice di condotta per contribuenti che vi aderiscono

È uno strumento semplice e intuitivo per elaborare il budget di cassa dei 12 mesi successivi, con gestione delle dilazioni di incasso e pagamento, della liquidazione IVA, dei finanziamenti e leasing. Calcola il DSCR in base alle indicazioni del CNDCEC.

Smart Cash Flow PMI è un tool in Excel per la verifica dell’ adeguatezza dei flussi di cassa prospettici delle piccole e microimprese .

Foglio di calcolo in Excel per il calcolo automatico del compenso (o dell'acconto) del Curatore Fallimentare in base al Decreto 25 gennaio 2012, n. 30. Prevede anche la gestione del compenso per l'esercizio provvisorio.

CREDITI DEBITI: valutazione costo ammortizzato 2024

Programma in Excel per determinare il valore dei crediti e debiti in base al criterio del “costo ammortizzato”. La riforma introdotta dal D.Lgs. 139/15 prevede, in generale e salvo eccezioni, la valutazione dei crediti e dei debiti non più al valore nominale, ma con il criterio del costo ammortizzato. Infatti ai sensi del nuovo art. 2426 c.1 n.8 del codice civile i crediti e debiti vanno valutati applicando il criterio del costo ammortizzato e tenendo conto del fattore temporale.

a cura di: Studio Meli e Studio Manuali