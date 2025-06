770 semplificato: al 30 settembre il termine per l'invio del prospetto ritenute

Con Provvedimento del 3 giugno 2025 l'Agenzia delle Entrate, relativamente alla modalità semplificata di presentazione del modello 770, ha prorogato al 30 settembre 2025, in luogo dell'originaria scadenza del 30 aprile, il termine per l’invio del nuovo prospetto delle ritenute/trattenute operate. Ha esteso inoltre il periodo di riferimento dei dati da trasmettere, ricomprendendovi, oltre alle ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio, anche quelle relative ai mesi da marzo ad agosto del 2025.

La proroga si è resa necessaria al fine di fornire agli operatori del settore e alle aziende di sviluppo software un maggiore lasso temporale per operare i necessari adeguamenti informatici.

L’articolo 16 del Dl n. 1/2024 (Decreto Adempimenti) ha introdotto, in via sperimentale, a partire dall’anno 2025, una modalità semplificata di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (Modello 770), che può essere utilizzata dai datori di lavoro con un numero complessivo di dipendenti, al 31 dicembre dell’anno precedente, non superiore a cinque.

I sostituti d'imposta, infatti, in alternativa alla presentazione del modello 770, possono, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati tramite modello F24 telematico, comunicare anche l’ammontare delle ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e gli altri dati individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Con Provvedimento n. 25978 del 31 gennaio 2025 sono stati definiti, tra l’altro, gli elementi informativi da comunicare, oltre alle modalità e i termini per la trasmissione dei dati. In particolare, è stato previsto che i sostituti d’imposta che si avvalgono delle nuove disposizioni, per le ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, effettuano, entro le ordinarie scadenze, i versamenti tramite modello F24 e comunicano, entro il 30 aprile 2025, gli altri dati mediante il "Prospetto delle ritenute/trattenute operate".

La proroga disposta dal Provvedimento del 3 giugno sposta quindi il termine ultimo per l'invio del prospetto al 30 settembre 2025.