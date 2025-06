730 precompilato: attenzione al termine del 20 giugno

Richiesta dati per il modello 730 2016 (periodo d’imposta 2015)

Per agevolare il lavoro del professionista abbiamo predisposto un modello di circolare informativa da spedire ai clienti. Fogli di lavoro in Word organizzati per l'invio della lettera ai clienti per la richiesta dei dati per la predisposizione delle dichiarazioni annuali modello 730/2016. La lettera contiene: - Lettera generica di presentazione e che invita il cliente a fissare in tempo utile un appuntamento in studio per la consegna dei documenti. Contiene anche un riepilogo delle novità (compreso il tema del 730 precompilato) e uno scadenziario - Check list/nota di consegna documenti da inserire in copia nella cartellina individuale intestata ad ogni singolo contribuente - Autocertificazione per concessione all'altro genitore del diritto alla detrazione integrale (100%) per figli a carico - Informativa e consenso privacy