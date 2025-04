5 per mille: pubblicato l'elenco delle Onlus iscritte per il 2025

Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco delle ONLUS che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille per l'anno finanziario 2025 (anno d'imposta 2024).

Si tratta, in particolare, delle associazioni che, non essendo presenti nell’elenco permanente delle Onlus beneficiarie per l’anno in corso, hanno presentato la richiesta di accreditamento all’Agenzia delle entrate.



La correzione di eventuali errori anagrafici potrà essere richiesta dal legale rappresentante dell’ente o un suo incaricato munito di delega, entro il 30 aprile 2025, alla Direzione Regionale dell’Agenzia territorialmente competente.

Entro il 10 maggio sarà pubblicata una versione aggiornata dell'elenco delle ONLUS che hanno presentato domanda di accreditamento per l’accesso al beneficio del 5 per mille per il 2025 corretta degli eventuali errori anagrafici.