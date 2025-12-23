5 per mille: pubblicati gli elenchi di ammessi ed esclusi. Come mantenere il contributo per il 2026

Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate sono stati pubblicati gli elenchi delle Onlus ammesse e di quelle escluse dal contributo del 5 per mille per l’anno finanziario 2025.

Negli elenchi, comprensivi degli enti che hanno usufruito della “remissione in bonis”, gli enti sono individuati con l’indicazione del codice fiscale, della denominazione, della Regione, dell’indirizzo, della Provincia e del Comune in cui ha la sede legale.

L'Agenzia ricorda che, dal 1° gennaio 2026, l’Anagrafe unica delle Onlus sarà soppressa. Per mantenere il diritto al contributo del 5 per mille sarà quindi necessario provvedere all’iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore (RUNRS) presentando istanza al Registro unico entro e non oltre il 31 marzo 2026, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul proprio sito istituzionale.

La richiesta di iscrizione dovrà essere presentata anche dagli enti già accreditati al 5 per mille in qualità di Onlus e inseriti negli elenchi pubblicati oggi dall’Agenzia delle Entrate. Questi enti, sempre dal 1° gennaio 2026, dovranno presentare le eventuali comunicazioni inerenti al contributo (IBAN, revoche, ecc.) al competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.