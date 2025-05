5 per mille 2024: ammessi ed esclusi

Gli enti beneficiari e la distribuzione degli importi L’elenco degli ammessi comprende in totale 91.012 enti, suddivisi per categoria: al primo posto si trovano gli Enti del Terzo Settore e Onlus (che sono 68.452, a cui andranno oltre 330 milioni di euro), seguono le Associazioni sportive dilettantistiche (13.825, a cui andranno oltre 18 milioni), gli enti impegnati nella ricerca scientifica (467, con 69 milioni di euro), quelli che operano nel settore della sanità (107, con oltre 86 milioni), gli enti dei beni culturali e paesaggistici (228, quasi 3 milioni) e gli Enti gestori delle aree protette (24, oltre 667mila euro). Nell’elenco sono presenti anche 7.909 Comuni.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi degli ammessi e degli esclusi al 5 per mille 2024, oltre all' elenco complessivo dei beneficiari , con i dati sulle preferenze espresse dai contribuenti nella propria dichiarazione. Si tratta di oltre 91mila enti (Enti del Terzo Settore e Onlus, della Ricerca sanitaria e scientifica, Associazioni sportive dilettantistiche, Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici, Enti gestori delle aree protette e Comuni) ai quali, in base alle preferenze espresse, andranno quasi 523 milioni di euro .

