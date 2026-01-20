Banana+ 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Martedì 20 gennaio 2026
Antiriciclaggio: la scadenza del 2026 e le nuove regole tecniche

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
Il tempo della compliance non aspetta. Con la recente informativa del CNDCEC, è stato tracciato il percorso che porterà ogni Studio a dover rinnovare la valutazione del rischio entro il 27 maggio 2026.
Non si tratta di un semplice aggiornamento formale: i coefficienti numerici per determinare il livello di rischio sono cambiati sostanzialmente.
Arrivare preparati significa evitare la corsa dell'ultimo minuto.

Per questo abbiamo preparato una guida operativa aggiornata con i nuovi obblighi in vigore dal 2026 che include il nuovo foglio di calcolo Excel per l'autovalutazione, progettato esattamente sulle Nuove Regole Tecniche 2025.

