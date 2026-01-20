Antiriciclaggio: la scadenza del 2026 e le nuove regole tecniche

Il tempo della compliance non aspetta. Con la recente informativa del CNDCEC, è stato tracciato il percorso che porterà ogni Studio a dover rinnovare la valutazione del rischio entro il 27 maggio 2026.
Non si tratta di un semplice aggiornamento formale: i coefficienti numerici per determinare il livello di rischio sono cambiati sostanzialmente.
Arrivare preparati significa evitare la corsa dell'ultimo minuto.
Per questo abbiamo preparato una guida operativa aggiornata con i nuovi obblighi in vigore dal 2026 che include il nuovo foglio di calcolo Excel per l'autovalutazione, progettato esattamente sulle Nuove Regole Tecniche 2025.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google
Mappa dei contenuti