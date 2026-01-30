QuickBilan 2026: la soluzione operativa per i professionisti alle prese con i Bilanci 2025

AteneoWeb ha rilasciato QuickBilan 2026, il nuovo applicativo professionale progettato per supportare i consulenti nella chiusura del bilancio 2025.

Lo strumento integra le ultime novità normative, tra cui l'Ires premiale e le evoluzioni del Concordato Preventivo Biennale, facilitando la gestione fiscale e civilistica.

La gestione della chiusura d'esercizio 2025 richiede un'attenzione particolare alle recenti riforme che hanno impattato il calcolo delle imposte e gli obblighi comunicativi. In questo scenario, l'adozione di strumenti tecnici come QuickBilan 2026 permette di affrontare con precisione la costruzione del bilancio annuale, sia esso in fase di budget che a consuntivo.

Il software si rivolge specificamente a commercialisti e consulenti d'impresa che operano con ditte individuali e società, garantendo la corretta gestione delle variazioni fiscali.

L'impatto dell'Ires premiale e del Concordato Preventivo

Uno degli aspetti più complessi della nuova stagione dichiarativa riguarda l'integrazione del meccanismo di applicazione dell'Ires premiale. La capacità di determinare automaticamente gli effetti su Ires ed Irap rappresenta un valore operativo fondamentale per il professionista, che deve fornire risposte rapide ai propri clienti sulla convenienza di determinate opzioni fiscali. Parallelamente, l'aggiornamento dei calcoli relativi al Concordato Preventivo Biennale assicura che le proiezioni siano conformi agli ultimi adeguamenti normativi, riducendo il rischio di errore nella determinazione delle basi imponibili.

Supporto alla Nota Integrativa e flussi di cassa

Oltre al calcolo puramente fiscale, il supporto si estende alla generazione dei prospetti necessari per la redazione della nota integrativa. In un contesto di vigilanza sempre più stretto, la possibilità di monitorare i flussi di cassa tramite strumenti di budget dedicati risponde direttamente agli obblighi previsti dal Codice della Crisi d'Impresa. Il professionista può così offrire una consulenza a 360 gradi, che va oltre la semplice conformità fiscale per abbracciare il monitoraggio finanziario della PMI.

Evoluzione della normativa e nuovi limiti dimensionali per le imprese

Il quadro normativo italiano ha recentemente visto una revisione significativa delle soglie dimensionali che definiscono le modalità di redazione del bilancio. L'aggiornamento dei limiti per il bilancio abbreviato e per l'obbligo del consolidato richiede un monitoraggio costante da parte dei revisori e dei consulenti fiscali.

L'utilizzo di strumenti aggiornati come QuickBilan 2026 facilita questa transizione, fornendo parametri certi per classificare correttamente l'impresa e adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dal codice civile.

La gestione della fiscalità anticipata e differita

Un punto critico nel lavoro quotidiano dello studio professionale è rappresentato dalla gestione della fiscalità differita e anticipata, specialmente per le operazioni pluriennali. La complessità dei calcoli legati alle variazioni temporanee trova una sintesi operativa nelle schede tecniche dedicate, che permettono di automatizzare il ribaltamento dei dati fiscali nei prospetti di bilancio. Questo automatismo non solo accelera le tempistiche di chiusura, ma garantisce una coerenza formale tra i diversi documenti contabili e le dichiarazioni dei redditi.

Pianificazione e monitoraggio della liquidità a 12 mesi

Il ruolo del consulente moderno si sta spostando sempre più verso la pianificazione strategica. La disponibilità di moduli per proiezioni economiche veloci e per il budget di cassa a 12 mesi permette di anticipare eventuali tensioni finanziarie. Tale attività è diventata imprescindibile per supportare le decisioni aziendali e per rispondere alle richieste degli istituti di credito, che pretendono una visione prospettica chiara. L'integrazione di queste funzionalità in un unico ambiente di lavoro ottimizza i processi interni dello studio, trasformando l'adempimento burocratico in un'opportunità di consulenza di alto profilo.





Punti di forza di QuickBilan 2026

calcolo automatizzato dell'Ires premiale e delle nuove aliquote Irap 2025;

formule aggiornate per la gestione del Concordato Preventivo Biennale;

monitoraggio dei limiti dimensionali per bilanci abbreviati e consolidati;

gestione integrata della fiscalità differita e dei flussi di cassa a 12 mesi;

generazione automatica dei prospetti obbligatori per la nota integrativa.



