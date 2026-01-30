Onorari consigliati Commercialisti: nuova versione aggiornata al prontuario ANC 2026

La gestione economica di uno studio professionale richiede oggi strumenti di precisione che vadano oltre la semplice intuizione.
Il software pubblicato da AteneoWeb, nato dalla collaborazione pluriennale con l’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC), si pone come uno strumento essenziale per la quantificazione della tariffa commercialisti applicabile nell'esercizio 2026.
Uno strumento concreto per l’attività quotidiana dello studio
L'utilità pratica del software si manifesta in diverse fasi dell'attività di studio: dalla redazione del preventivo iniziale, reso obbligatorio dalla normativa vigente, fino alla rendicontazione finale delle attività straordinarie.
Il professionista può utilizzare il file, in versione xls o cloud per mappare i costi legati alla gestione della contabilità, alla consulenza societaria o alla difesa nel contenzioso tributario.
Inoltre, il software funge da base decisionale per la selezione della clientela e per la negoziazione dei mandati professionali, riducendo l'arbitrarietà nelle quotazioni.
Flessibilità dello strumento e integrazione operativa
L'architettura del software consente di personalizzare le voci di costo in base alla specificità delle prestazioni erogate. Questo approccio permette di superare la rigidità tipica dei “tariffari”, adattandosi alle trasformazioni tecnologiche che hanno impattato la professione.
Il software fornisce inoltre una struttura logica che aiuta il professionista a non omettere voci accessorie che spesso incidono sul margine di profitto dello studio.
Sintesi dei punti di forza dell'applicativo
Onorari Consigliati Commercialisti è disponibile in doppio formato:
PROMOZIONE ATTIVA!
Il software Onorari Consigliati Commercialisti 2026 è in promozione a 60 euro + Iva fino al 20 febbraio.
Clicca qui per la versione Excel.
Clicca qui per la versione Cloud.
