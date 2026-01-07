Conviene ancora il Forfetario nel 2026? Ecco come simulare imposte e contributi senza errori

La domanda che ogni cliente porrà nelle prossime settimane è sempre la stessa: "Mi conviene restare nel forfetario o passare all'ordinario?".
La risposta non è mai banale e dipende da un mix complesso di fattori: fatturato, costi deducibili, carichi familiari e detrazioni spettanti.
Per rispondere con certezza matematica, AteneoWeb presenta il tool di punta della nuova collezione 2026: XLS FLAT TAX FORFETTARI 2026, test di convenienza.
Al costo di 50,00 € +IVA, questo software permette di mettere a confronto il regime agevolato con quello ordinario (IRPEF), fornendo un quadro chiaro del risparmio effettivo o dell'eventuale svantaggio.
Accanto al test di convenienza, per chi è già sicuro del regime, è fondamentale la precisione previsionale. Con XLS Forfetari: calcolo di imposta e contributi 2026 (25,00 € +IVA), potete simulare esattamente l'esborso finanziario del prossimo anno, permettendo una gestione della tesoreria impeccabile.
Perché scegliere i tool di AteneoWeb?
Non affidatevi a stime approssimative: simulate il 2026 con dati reali.
I software sono acquistabili anche all'interno del "Pacchetto software per la gestione fiscale 2026 dei contribuenti forfetari e minimi", disponibile ad un prezzo molto vantaggioso.
Cosa include il pacchetto?
Tutti i 5 tool rilasciati quest'anno:
