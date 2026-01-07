Report Azienda 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Mercoledì 7 gennaio 2026
Conviene ancora il Forfetario nel 2026? Ecco come simulare imposte e contributi senza errori

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
La domanda che ogni cliente porrà nelle prossime settimane è sempre la stessa: "Mi conviene restare nel forfetario o passare all'ordinario?".

La risposta non è mai banale e dipende da un mix complesso di fattori: fatturato, costi deducibili, carichi familiari e detrazioni spettanti.

Per rispondere con certezza matematica, AteneoWeb presenta il tool di punta della nuova collezione 2026: XLS FLAT TAX FORFETTARI 2026, test di convenienza.

Al costo di 50,00 € +IVA, questo software permette di mettere a confronto il regime agevolato con quello ordinario (IRPEF), fornendo un quadro chiaro del risparmio effettivo o dell'eventuale svantaggio.

Accanto al test di convenienza, per chi è già sicuro del regime, è fondamentale la precisione previsionale. Con XLS Forfetari: calcolo di imposta e contributi 2026 (25,00 € +IVA), potete simulare esattamente l'esborso finanziario del prossimo anno, permettendo una gestione della tesoreria impeccabile.

Perché scegliere i tool di AteneoWeb?

  1. Semplicità: Interfaccia Excel intuitiva.
  2. Accuratezza: Formule aggiornate alla normativa 2026.
  3. Praticità: Risposte immediate per i vostri clienti.

Non affidatevi a stime approssimative: simulate il 2026 con dati reali.

I software sono acquistabili anche all'interno del "Pacchetto software per la gestione fiscale 2026 dei contribuenti forfetari e minimi", disponibile ad un prezzo molto vantaggioso.

Cosa include il pacchetto?

Tutti i 5 tool rilasciati quest'anno:

  1. Test di convenienza Flat Tax vs Ordinario
  2. Verifica Requisiti Forfetari
  3. Verifica Requisiti Minimi
  4. Rettifica detrazione IVA
  5. Calcolo imposte e contributi

CLICCA QUI.

