Vivere in Italia è un requisito inderogabile per la pensione di invalidità

Ai sensi dell'art. 10-bis, comma 1, del Regolamento (CEE) n. 1408/1971, come modificato dal Regolamento (CEE) n.1247/1992, «le prestazioni speciali in denaro, sia assistenziali che previdenziali, ma non aventi carattere contributivo non sono esportabili in ambito comunitario, e sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui i soggetti interessati risiedono ed ai sensi della sua legislazione».

Di conseguenza in Italia non è dovuta la pensione di invalidità civile al cittadino residente all'estero.

Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, con l'Ordinanza n. 21901/2018, depositata il 7 settembre 2018.

Per scaricare il testo dell'Ordinanza n. 21901/2018 clicca qui.