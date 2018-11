Tribunale unificato dei brevetti: Cassa Forense sostiene la candidatura di Milano

Il Presidente di Cassa Forense Nunzio Luciano, in una recente dichiarazione, ha informato che il Consiglio di Amministrazione della Cassa, riunitosi in data 8 novembre 2018, è intervenuto a fianco dell'Ordine degli Avvocati di Milano "per sostenere la candidatura di Milano a sede specializzata del Tribunale unificato dei brevetti".

Il Tribunale unificato sarà competente per risolvere controversie sui brevetti europei e le sue decisioni saranno applicabili a tutti gli Stati dell'Unione Europea che hanno aderito all'accordo.

La direzione centrale originaria, con sede principale a Parigi e con sezioni a Monaco di Baviera e Londra, andrebbe rivista a seguito dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea.

Il Tribunale, si legge nella notizia pubblicata sul sito di Cassa Forense, rappresenta infatti un'istituzione europea garante del diritto e della giurisprudenza comunitaria, la cui attività, a tutela dei diritti di cittadini e imprenditori comunitari, non può e non deve essere soggetta a principi diversi da quelli ratificati in ambito comunitario.