Trattamenti di dati personali per investigazioni difensive e per la difesa dei diritti in sede giudiziaria: il Garante verifica le regole deontologiche

Il Garante per la protezione dei dati personali ha verificato la conformità delle regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Tali regole, come riportato nell'Allegato1 del Provvedimento n. 512 del 19 dicembre 2018, devono essere rispettate nel trattamento di dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sia nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, sia nella fase successiva alla sua definizione.