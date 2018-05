Telefonia - L'UNC denuncia 10 pratiche scorrette che nascondono costi illegittimi in bolletta

Prosegue la "guerra totale", da parte dell'Unione Nazionale Consumatori (UNC), alle compagnie telefoniche, questa volta per fermare l'abuso dei costi nascosti in bolletta.

Per moltissimi italiani la bolletta è ancora un'incognita e riserva amare sorprese. La causa sono i costi nascosti di proposito dagli operatori - o in alcuni casi ignorati per disattenzione e fretta dal cliente stesso - che compaiono al momento del saldo e comportano un aggravio di spesa dal 10 al 15%.

A lanciare l'allarme è l'Unione nazionale consumatori (UNC), che, subissata di segnalazioni su addebiti poco trasparenti scoperti dagli utenti solo in seguito all'attivazione del servizio, ha deciso di denunciare l'accaduto all'Antitrust. Nel mirino del Garante della concorrenza e del mercato sono finite Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb per "addebiti oscuri per la fruizione di vari servizi".

"Dopo il polverone del cambio tariffario a 28 giorni, l'attenzione dei consumatori sui costi della telefonia è ancora più alta - afferma Massimiliano Dona, Presidente dell'Unione Nazionale Consumatori - per questo motivo nelle ultime settimane sono giunte ai nostri sportelli centinaia di lamentele su addebiti poco trasparenti da parte degli operatori: in pochissimi ad esempio sanno di pagare per il servizio "Chiamami" o simili, così come spesso non si conosce che ascoltare i messaggi in segreteria ha un costo. Molti consumatori sono indignati per gli importi addebitati per la chiamata necessaria a conoscere il credito residuo o per aver utilizzato il cellulare come hotspot: se al danno si aggiunge la beffa di pagare senza saperlo si capisce bene perché l'indignazione diventa rabbia nei confronti di quegli stessi operatori che vantano negli spot la loro serietà nei confronti del cliente."

"Purtroppo siamo di fonte ad un imbarbarimento etico del mercato della telefonia: per questo motivo - conclude Massimiliano Dona - abbiamo denunciato all'Authority Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb e abbiamo raccolto sul nostro sito i 10 costi nascosti in bolletta. E' ora che i consumatori siano al corrente di quanto pagano e per cosa pagano, in maniera tale da poter fare scelte consapevoli."

Per conoscere i 10 costi nascosti in bolletta rilevati dall'UNC clicca qui.