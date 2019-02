Somministrazione fraudolenta: indicazioni operative nella Circolare dell'INL

Con la Circolare n. 3 dell'11 febbraio 2019 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni operative sulla nuova fattispecie della somministrazione fraudolenta, reintrodotta dalla L. n. 96/2018, di conversione del D.L. n. 87/2018, che si configura in tutti i casi in cui la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore.

L'illecito in questione è punito, oltre che con la sanzione amministrativa (art. 18 D.Lgs. n. 276/2003), con la sanzione penale dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

L'INL, con la suddetta circolare, ha fornito ulteriori indicazioni operative al personale ispettivo, anche ad integrazione della recente circolare n. 10 dell'11 luglio 2018 in materia di appalto illecito.