La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con il Comunicato Stampa n. 157/2018 del 17 ottobre ha informato che, a partire dal 1° dicembre 2018, l'applicazione "e-Curia" diventerà la modalità esclusiva di scambio dei documenti giudiziari tra i rappresentanti delle parti e il Tribunale.

L'applicazione informatica consente, in particolare, il deposito e le notifica di atti di procedura per via elettronica ed il suo utilizzo quale canale "esclusivo" permetterà di rendere più immediate le comunicazioni smaterializzate e di ottimizzare la gestione delle cause.

In vista della prossima entrata in vigore di tale modalità di scambio di informazioni tra i rappresentanti delle parti e il Tribunale, viene precisato nel Comunicato Stampa, gli avvocati e agenti che ancora non dispongono di un profilo di accesso a e-Curia sono invitati a chiederne la creazione attraverso un modulo di richiesta di accesso.