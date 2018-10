Riforma processo civile: il progetto sarà pubblico a breve

Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, nel corso dell'intervento tenuto al VII Congresso dell'Unione Nazionale delle Camere Civili a Roma, ha informato che a breve sarà reso pubblico il progetto di riforma del processo civile.

"Questo ci permette di aprire una serie di confronti con gli addetti ai lavori", ha dichiarato il Ministro. "L'obiettivo è quello di rendere il progetto di riforma accessibile al maggior numero di persone al fine di migliorarlo, in una fase antecedente a quando il testo entrerà nelle sedi istituzionali".

La riforma, si legge nella notizia pubblicata sul sito del Ministero, vuole intervenire anche sui temi della mediazione e della negoziazione assistita. Il Ministro Bonafede ha dichiarato in proposito: "La mediazione in alcune materie ha ottimi risultati, in altre meno. Puntiamo a renderla facoltativa, se non addirittura a toglierla, in tutti i casi in cui ha dimostrato di essere totalmente inutile. Allo stesso tempo, cercheremo di incidere sulla negoziazione assistita".

Nell'intervento il Guardasigilli ha infine evidenziato il problema delle delle cause pendenti nei tribunali, dichiarando: "Mi interessa comprendere quante sono ma soprattutto cosa c'è dietro a un determinata cifra. Se una persona rinuncia a far valere un suo diritto per via dei costi o della durata di una causa, allora c'è qualcosa che non va nella direzione giusta".

"Non è più uno Stato di diritto quello che non riesce a fornire risposte di Giustizia. Bisogna che il sistema funzioni prima di tutto per i cittadini. Senza dimenticare il ruolo fondamentale degli avvocati: l'intero ordinamento giudiziario rischia di diventa inaccessibile anche agli addetti ai lavori. E' necessario intervenire per far sì che la Giustizia torni a funzionare".