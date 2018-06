Registro delle opposizioni - Marketing cartaceo - Parere favorevole del Consiglio di Stato sullo schema di decreto

La Sezione Consultiva del Consiglio di Stato per gli Atti Normativi, con parere 10 - 17 maggio 2018, n. 1318, ha reso parere favorevole in merito allo schema di decreto che, in attuazione dell'art. 1, comma 54, della legge n. 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), estende la disciplina del registro pubblico delle opposizioni all'impiego degli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici per l'invio di posta cartacea per le medesime finalità.

L'articolo 1, comma 54, della legge n. 124 del 2017 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza") prevede l'aggiornamento del D.P.R. n. 178 del 2010 (recante "Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali"), al fine di rendere concreta l'estensione delle previsioni del registro pubblico degli abbonati al telemarketing via posta cartacea con riferimento agli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici.

In attuazione di quanto sopra è stato pertanto predisposto uno schema di decreto (composto di un solo articolo), accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), dalla analisi tecnico-normativa (ATN) e dalla relazione tecnico-finanziaria.

Sullo schema di decreto è stato già acquisito il parere favorevole sia dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) che del Garante per la protezione dei dati personali.

Per scaricare il testo del parere del Consiglio di Stato clicca qui.