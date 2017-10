Reati intenzionali di violenza: in Gazzetta Ufficiale gli importi dell'indennizzo alle vittime

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10-10-2017 è stato pubblicato il Decreto 31 agosto 2017 del Ministero dell'Interno con la determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti (art. 11 legge 7 luglio 2016, n. 122).

Tali importi, si legge nel decreto, sono determinati nella seguente misura:

a) per il reato di omicidio, nell'importo fisso di euro 7.200, nonché, in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, nell'importo fisso di euro 8.200 esclusivamente in favore dei figli della vittima;



b) per il reato di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità, nell'importo fisso di euro 4.800;



c) per i reati diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), fino a un massimo di euro 3.000 a titolo di rifusione delle spese mediche e assistenziali.