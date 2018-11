Raccolta delle impronte digitali dei dipendenti: serve l'autorizzazione del Garante

Per la raccolta delle impronte digitali dei dipendenti per rilevare le presenze: serve l'autorizzazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali.

La Corte di Cassazione, Sezione II, con sentenza n. 25686 del 15 ottobre 2018, ha confermato la legittimità dell'ingiunzione con cui nel 2012 l'Autorità Garante aveva intimato ad una Società, che ha installato un sistema di raccolta delle impronte digitali dei propri dipendenti, di pagare una sanzione per l'omissione degli adempimenti prescritti dal Codice Privacy quando quest'ultima affermava, invece, di non aver effettuato nessun trattamento sui dati personali. Per la Corte ciò che rileva è che attraverso la conservazione dell'algoritmo, si può risalire al dipendente e quindi identificarlo.

Per l'installazione di un sistema di raccolta dei dati biometrici era inoltre necessario l'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Garante ai sensi dell'art. 37 del Codice Privacy, circostanza non soddisfatta dalla Società.

Per scaricare il testo della sentenza n. 25686/2018 clicca qui.