PST: nuovo messaggio di esito per il deposito atti telematici

Venerdì 21 settembre 2018

Sul portale dei servizi telematici è stato comunicato che, in seguito ai recenti aggiornamenti delle specifiche tecniche dei sistemi di deposito telematico degli atti, potrebbe accadere, in attesa che i software utilizzati per la redazione dei depositi siano aggiornati, di ricevere all'esito dei controlli automatici il seguente messaggio: "Atto non conforme alle specifiche. In attesa di conferma da parte della cancelleria: l'atto verrà comunque accettato. Non è necessario effettuare nuovamente un deposito".



Viene quindi precisato che "tale esito non corrisponde ad un errore bloccante e che, pertanto, le cancellerie - che sono già state notiziate della problematica con apposita comunicazione - potranno comunque esaminare l'atto trasmesso e procedere alla successiva accettazione del deposito".



DOCUMENTI IN EVIDENZA: