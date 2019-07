Processo Tributario Telematico obbligatorio da oggi

Lunedì 1 luglio 2019

Si ricorda che, da oggi, 1 luglio 2019, parte l'obbligatorietà del processo tributario telematico. Non è più possibile, dunque, utilizzare la modalità cartacea se non per i soggetti che decideranno di non avvalersi dell'assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai 3.000 euro. Per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019, scatta invece l'obbligatorietà del processo tributario telematico.



