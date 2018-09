Processo telematico: aggiornate specifiche tecniche deposito atti

Il Ministero della Giustizia informa che, sul Portale dei Servizi Telematici, è stato rilasciato nuovo pacchetto di xsd contenente le nuove versioni degli xsd Sistema-pubbl-sicid.xsd e Sistema-pubbl-siecic.xsd, le cui vecchie versioni saranno aggiunte all'elenco degli xsd che verranno deprecati, dove per deprecati si intende che, nel caso in cui vengano ancora depositati atti telematici relativi a questi XSD in cancelleria a seguito della messa in produzione di questo intervento, verrà eseguito il controllo e registrato nei registri di cancelleria l'esito ERROR "Atto non conforme alle specifiche: il DatiAtto XML non risulta essere strutturato in conformità alle specifiche tecniche per questo deposito.".

Viene quindi pubblicata sul Portale una nuova versione del documento riportante le modifiche introdotte.