Privacy: i consigli del Garante per l'utilizzo dei droni a fini ricreativi

In base a quanto previsto dal nuovo regolamento europeo in tema di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2017/679), i droni, come tutti i dispositivi elettronici, devono rispettare i principi di privacy by design e privacy by default. Devono cioè essere costruiti e configurati per raccogliere meno dati possibile.

Questi alcuni dei suggerimenti che il Garante per la protezione dei dati personali ha inserito nella nuova infografica pubblicata, che riassume in modo chiaro alcune semplici regole da seguire per rispettare la privacy delle persone quando si utilizza un drone a fini ricreativi. La mini guida, presenta anche suggerimenti utili per tutelare la propria riservatezza da "occhi volanti" indiscreti.