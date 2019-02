Prevenzione assenteismo nel pubblico impiego: le osservazioni del Garante sul disegno di legge C. 1433

Il 6 febbraio scorso si è tenuto, presso le Commissioni Affari Costituzionali Lavoro della Camera dei Deputati, l'intervento del Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1433 recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.

Relativamente ai sistemi di rilevazione biometrica delle presenze (articolo 2 del ddl), ha affermato il Garante, la loro introduzione sistematica, generalizzata e indifferenziata per tutte le pubbliche amministrazioni, "non può ritenersi in alcun modo conforme al canone di proporzionalità", "in ragione dei vincoli posti dall'ordinamento europeo per l'invasività di tali forme di verifica e le implicazioni proprie della particolare natura del dato".

E' dunque necessario che tali sistemi vengano limitati alle sole ipotesi di "presenza di fattori di rischio specifici, qualora soluzioni meno invasive debbano ragionevolmente ritenersi inidonee allo scopo".

