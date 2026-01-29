Prescrizione: sospensione estesa anche ai conviventi di fatto

Con la Sentenza n. 7, depositata il 23 gennaio 2026, la Corte Costituzionale, accogliendo le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 2941, primo comma, n. 1, del codice civile nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione anche nei rapporti tra conviventi di fatto.

Secondo la Consulta, la disciplina che sospende il decorso della prescrizione tra coniugi deve trovare applicazione anche nelle convivenze di fatto, in quanto la ratio della norma, volta a tutelare il legame affettivo e l’unità familiare, opera indipendentemente dalla formalizzazione del vincolo matrimoniale.

La Corte costituzionale ha inoltre precisato che la sospensione della prescrizione è applicabile anche alle convivenza di fatto non registrate. Infatti, perché possa operare la sospensione della prescrizione è sufficiente che si possa provare con certezza a posteriori l’inizio e la fine della stabile convivenza.

Infine, richiamando la definizione di cui all’articolo 1, comma 35, della legge n. 76 del 2016, la pronuncia chiarisce che rientrano nella nozione di “conviventi di fatto” tanto le convivenze stabili tra persone di diverso sesso quanto quelle tra persone dello stesso sesso.