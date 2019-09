Omessa dichiarazione: la Cassazione sulla prova del dolo specifico di evasione

La Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con la sentenza n. 37532 dell'11 giugno 2019 si è espressa in tema di reati tributari ed ha ribadito che "la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione (art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), non deriva dalla semplice violazione dell'obbligo dichiarativo né da una culpa in vigilando sull'operato del professionista che trasformerebbe il rimprovero per l'atteggiamento anti-doveroso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale".

Il dolo specifico di evasione, precisa la Cassazione, "è integrato dalla deliberata ed esclusiva intenzione di sottrarsi al pagamento delle imposte nella piena consapevolezza della illiceità del fine e del mezzo".