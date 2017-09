Non costituisce reato l'installazione di una telecamera sul pianerottolo condominiale

La Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, con la sentenza n. 34151 del 30 maggio 2017 ha rigettato il ricorso di un condòmino che lamentava l'installazione, da parte del vicino, di una telecamera sul pianerottolo condominiale.

Dopo attenta analisi la Suprema Corte ha chiarito che tale comportamento non costituisce reato e non viola della privacy in quanto "le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, perché sono, in realtà, destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela penalistica di cui all'art. 615 bis c.p. non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese".