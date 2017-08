Minori vittime di cyberbullismo: previste nuove tutele

Sul sito internet del Garante Privacy è stata pubblicata una scheda informativa relativa alle nuove tutele per i minori vittime di cyberbullismo su social network e web.



Per "cyberbullismo" si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali realizzati, per via telematica, a danno di minori, nonché la diffusione di contenuti on line riguardanti uno o più componenti della famiglia di un minore con lo scopo di isolarlo, attaccarlo o metterlo in ridicolo".

Con la nuova legge 29 maggio 2017, n. 71 i minori vittime di cyberbullismo possono chiedere l'oscuramento, la rimozione o il blocco di contenuti, a loro riferiti e diffusi per via telematica.

Nella scheda pubblicata il Garante informa su come si può procedere nel caso si intenda richiedere la cancellazione dei contenuti e cose succede dopo che la richiesta è stata inviata.