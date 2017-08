Legge annuale per il mercato e la concorrenza - Costo delle chiamate telefoniche ai servizi di assistenza ai clienti

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, la Legge 4 agosto 2017, n. 124, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza".



I commi 130 e 131, dell'articolo 1 della legge in esame, prevedono che gli istituti bancari, le società di carte di credito e le imprese di assicurazione assicurino l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana.



A tale proposito si rileva che il riferimento alla "tariffazione ordinaria urbana" non appare di univoca interpretazione, poiché le tariffe telefoniche urbane sono stabilite dai diversi operatori telefonici in regime di mercato.



Si affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il compito di vigilare sulla corretta applicazione della norma introdotta.

Prevista una sanzione pecuniaria di 10.000,00 euro, irrogata dall'AGCOM, per il mancato rispetto di tale prescrizione e un indennizzo di almeno 100 euro a favore dei client (comma 131).

