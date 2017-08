Legge annuale per il mercato e la concorrenza - Ampliato l'ambito di applicazione del Registro delle opposizioni

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, larecante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza".Il comma 54, dell'articolo 1 della legge in esame, prevede che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, venga, recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (c.d.); ciò al fine di consentire l'applicazione della disciplina in essere - che attualmente risulta riferirsi al solo uso della numerazione telefonica degli abbonati con finalità commerciali - anche alle ipotesi di, dando così attuazione all'articolo 130, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con riguardo all'impiego della posta cartacea per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del medesimo codice, secondo il quale l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, "al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di".A proposito del Registro delle opposizioni, ci limitiamo a segnalare che lo scorso 2 agosto è stato approvato, dalla Commissione Lavori Pubblici del Senato ildal titolo "Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato", che modifica le modalità di iscrizione e di funzionamento del Registro pubblico delle opposizioni.Il disegno di legge, che ora passerà all'esame della Camera, prevede la possibilità per tutti di iscriversi al registro delle opposizioni,(art. 1, comma 2).Con l'iscrizione, si intendono revocati tutti i consensi al trattamento dei dati personali espressi in precedenza (art. 1, comma 5).Viene esplicitamentee la violazione dei divieti introdotti prevede sanzioni, fino alla sospensione e alla revoca della licenza per gli operatori (art. 1, comma 7). Vietato, poi, il ricorso ai compositori automatici per la ricerca dei numeri (art. 1, comma 14).Introdotto l'obbligo al ricorso di un, in modo che chi riceve la chiamata, anche se non è iscritto al registro delle opposizioni, possa riconoscere che si tratta di una telefonata commerciale (art. 2).Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge clicca qui Per accedere al Registro pubblico delle opposizioni clicca qui Per scaricare il testo del disegno di legge all'esame del Senato clicca qui