Venerdì 13 aprile 2018

Lo Studio n. 419-2017/C, approvato in via definitiva dalla Commissione Studi Civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato il 13 marzo 2018, analizza il conto corrente dedicato e il deposito prezzo presso il notaio, entrambi introdotti con la legge n. 124 del 2017 che modifica i commi 63 e seguenti della legge n. 147 del 2013.

Lo studio si divide in due parti: la prima di commento alla disciplina e inquadramento degli istituti, la seconda pratico operativa per fornire indicazioni sul concreto comportamento da tenere in situazioni che si presentano frequentemente.

Lo studio tratteggia i caratteri del nuovo contratto facoltativo di deposito con contenuto parzialmente vincolato, evidenziando come esso debba essere ricondotto al tipo negoziale del mandato, pur avendo alcune caratteristiche in comune con il deposito e con il sequestro convenzionale.



