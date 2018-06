GDPR Avvocati: l'OCF scrive al Garante Privacy per la sospensione delle sanzioni

Il Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense, Antonio Rosa, in riferimento all'entrata in vigore, il 25 maggio scorso, del GDPR relativo alla protezione dei dati personali, ha scritto una lettera al Presidente dell'Autority, Antonello Giuseppe Soro, chiedendo la sospensione delle sanzioni relative al nuovo GDPR (Regolamento UE 2016/679) fino a quando i professionisti non verranno posti nelle condizioni di adeguarsi alla normativa.

"Il GDPR - si legge nel documento - così come predisposto è di difficile applicazione: da un lato non è chiaro nella sua formulazione; dall'altro non è ancora stato pubblicato il decreto di attuazione cosa che, di fatto, rende quasi impossibile per i professionisti agire a norma. Inoltre - continua Rosa - la legittima ansia di essere passibili di rigide sanzioni sta prestando il fianco ad azioni speculative di molti operatori che offrono consulenze in materia a fronte di corrispettivi da migliaia di euro, contribuendo a mettere in ginocchio una categoria che più di altre sta soffrendo della crisi".

