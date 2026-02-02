Garante privacy: vietato installare dispositivi per il controllo della guida dei dipendenti

Sanzionata con una multa di 120mila euro una società operante nel settore della selezione e produzione di sementi agricole per aver trattato in modo illecito i dati personali dei dipendenti attraverso l'installazione sui propri veicoli aziendali di un dispositivo, associato al nominativo del conducente, che raccoglieva in modo illecito i dati sui viaggi di lavoro e privati (tempi, km, consumi e stile di guida) dei lavoratori, per l’assegnazione di un punteggio mensile.
La società, parte di un gruppo multinazionale, aveva fatto installare i dispositivi su disposizione della capogruppo svizzera.
L’intervento del Garante è scaturito da un reclamo. Nel corso dell’attività ispettiva e delle successive verifiche, sono emerse numerose violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali.
In particolare, è stata contestata:
Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato che l’accesso alle informazioni raccolte tramite i dispositivi installati sulle auto aziendali era consentito anche al personale di altre società del gruppo, in assenza di un’idonea autorizzazione.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google
Mappa dei contenuti