Furto in appartamento condominiale tramite impalcature installate per la ristrutturazione: chi è responsabile?

Nell'ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell'edificio, è configurabile la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2043 cod. civ., per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l'uso anomalo dei ponteggi, nonché la responsabilità del condominio, ex art. 2051 cod. civ., per l'omessa vigilanza e custodia, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura.

Così si è espressa la Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, con l'ordinanza n. 26691 del 22 ottobre 2018.