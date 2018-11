Elenchi dei protesti: in GU il decreto che approva le specifiche tecniche per la trasmissione

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24-11-2018 è stato pubblicato il Decreto 14 novembre 2018 del Ministero del Sviluppo Economico che approva le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione degli elenchi di protesti e dei rifiuti di pagamento, per la trasmissione per via telematica alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura da parte degli ufficiali levatori.

Per consentire l'adeguamento dei software applicativi, le disposizioni del decreto acquisteranno efficacia a decorrere dal 1° dicembre 2018.

A partire dal 1° giugno 2019 gli uffici sono tenuti a non accettare più elenchi trasmessi con modalità differente da quella prevista dall'art. 1 del presente decreto. Dalla medesima data non potranno più essere utilizzati programmi realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali.