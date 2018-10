Nessuna detrazione per l'Iva pagata in misura superiore a quella effettiva

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23-10-2018 è stato pubblicato il Decreto fiscale, che reca disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria e prevede, tra l'altro, disposizioni in materia di innovazione del processo tributario.

In particolare il provvedimento prevede l'obbligo del processo tributario telematico per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019. Da tale data, quindi, la modalità telematica sarà obbligatoria, per il deposito degli atti e dei documenti processuali, per tutte le parti del processo.

Unica eccezione sono i contribuenti che decidono di stare in giudizio senza assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore a 3mila euro, per i quali l'utilizzo delle procedure informatiche resterà facoltativo.