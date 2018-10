Lo scorso 25 ottobre è stato approvato dal Consiglio dei Ministri un disegno di legge che prevede interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo (il cosiddetto Decreto "concretezza").

Tra le varie misure, il disegno di legge prevede, al fine di contrastare le attestazioni false di presenza in servizio, l'applicazione di sistemi di rilevazione basati anche sull'utilizzo di dati biometrici e sistemi di videosorveglianza.

Il testo, inoltre, prevede l'obbligo per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per le Agenzie e gli enti pubblici non economici, di elaborare il piano dei fabbisogni del personale, per assicurare il ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro; la possibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente (turn over al 100%); la possibilità di procedere ad assunzioni nel triennio 2019-2021 in deroga a talune previsioni e secondo procedure semplificate.

Prevista infine l'istituzione del "Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa" (Nucleo della concretezza), che avrà una funzione di supporto dell'attività delle pubbliche amministrazioni.