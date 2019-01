Dal CNF le FAQ sulla Fatturazione Elettronica

Sul sito internet del Consiglio Nazionale Forense sono state pubblicate le domane più frequenti in tema di Fatturazione Elettronica con l'intento di fornire ai professionisti alcuni chiarimenti sul tema.

In una delle risposte fornite il CNF precisa che gli avvocati in regime forfettario non sono tenuti ad emettere la fatturazione elettronica. Gli stessi possono comunque, facoltativamente, fatturare in modalità elettronica seguendo le disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018 n. 89757/2018.

Il CNF ricorda però che anche questa categoria di avvocati era già obbligata all'emissione di fatture elettroniche nei confronti delle pubbliche amministrazioni e questo obbligo, permane anche successivamente al 1° gennaio 2019.



Non possono accedere a tale regime, precisa il CNF, coloro che detengono quote in associazioni professionali e coloro che partecipino, contemporaneamente l'esercizio dell'attività, a società di persone o a imprese familiari, nonchè i titolari di partita IVA che controllino direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.