Dal 1 luglio 2019 obbligo del processo tributario telematico

A decorrere dal 1° luglio 2019 scatta l'obbligatorietà del processo tributario telematico. Lo prevede l' art. 16 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (c.d. " Decreto fiscale"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018 e in vigore dal 24 ottobre 2018.

L'obbligatorietà del processo tributario telematico scatta per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019. Le modalità telematiche resteranno facoltative solo per i soggetti che decideranno di non avvalersi dell'assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai 3mila euro.

Per scaricare il testo del D.L. n. 119/2018 clicca qui.