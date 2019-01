Contributi per l'acquisto di nuovi strumenti informatici per lo studio legale: il bando in scadenza al 16 gennaio

Cassa Forense ha indetto, per l'anno 2018, un bando per l'assegnazione di contributi, fino allo stanziamento di € 2.400.000,00, per l'acquisto di nuovi strumenti informatici per lo studio legale, ai senti dell'art. 14 lett. a7) del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza e come da delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 marzo 2018.

Il contributo una tantum sarà pari al 50% della spesa complessiva documentata, non inferiore ad € 300,00 al netto di IVA, per l'acquisto di nuovi strumenti informatici per lo studio legale effettuato nell'anno 2017 e nell'anno 2018, e non potrà essere superiore a 1.500 euro.

In particolare, sono rimborsabili le spese sostenute per l'acquisto dei seguenti strumenti informatici (limitatamente a uno per ogni tipologia):

computer fisso;

computer portatile;

monitor;

stampante, anche multifunzione;

scanner;

tablet;

fotocopiatrice, anche multifunzione;

licenze software per la gestione degli studi legali;

strumenti per la conservazione e protezione dei dati dello studio.

La domanda dovrà essere inviata entro le ore 12,00 del 16 gennaio 2019, esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line attivata sul sito internet di Cassa Forense. Qui maggiori informazioni.