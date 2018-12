Contributi per figli nati, adottati o affidati nell'anno 2018

Cassa Forense ha indetto per l'anno 2018 un bando per l'assegnazione di contributi a sostegno della genitorialità, fino allo stanziamento dell'importo di €. 2.000.000,00, ai sensi dell'Art.6, lett. e del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza.

Destinatari del bando sono coloro che, alla data di presentazione della domanda, siano iscritti alla Cassa o iscritti all'Albo con procedimento di iscrizione alla Cassa in corso, non sospesi dall'Albo ai sensi dell'art. 20 della L. n° 247/12, né cancellati dall'Albo, e in possesso dei requisiti di cui all'art. 4. Il contributo è erogato a uno solo dei genitori anche se richiesto da entrambi.

Il contributo, erogato in unica soluzione, è di €. 1.000,00 per ciascun figlio nato o adottato/affidato nell'anno 2018.

