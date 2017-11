CdM: approvato il decreto che amplia l'istituto della procedibilità a querela di parte

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 55 del 2 novembre 2017, ha approvato in esame preliminare due decreti legislativi di attuazione della legge di riforma del Codice penale, del Codice di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario (legge 23 giugno 2017, n. 103).

Il primo decreto interviene sulla disciplina del regime di procedibilità per alcuni reati, ampliando le ipotesi di procedibilità a querela, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza del sistema penale.

In particolare, il testo amplia l'istituto della procedibilità a querela di parte, estendendola a quei reati contro la persona e contro il patrimonio che si caratterizzano essenzialmente per il valore privato dell'offesa o per il suo modesto valore offensivo ossia, nello specifico, "ai reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni, con l'eccezione per il delitto di violenza privata, nonché per i reati contro il patrimonio previsti dal Codice penale".