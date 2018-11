Cassa Forense: tre bandi in scadenza al 30 novembre per l'erogazione di borse di studio e contributi

Ricordiamo che sono in scadenza, al 30 novembre 2018, 3 bandi di assistenza di Cassa Forense. Si tratta, in particolare:

del Bando n. 8/2018 per l'assegnazione di contributi in favore di iscritti con figli in asilo nido e/o scuole materne (Art. 14 lett. a7 del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza), che prevede l'assegnazione di contributi, fino allo stanziamento di € 3.000.000,00, in favore di iscritti con figli che, nell'anno educativo/scolastico 2018/2019, frequentino l'asilo nido o la scuola materna, comunale, statale o privata.

La domanda deve essere inviata entro le ore 12,00 del 30 novembre 2018 esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line attivata sul sito internet della Cassa (www.cassaforense.it);

del Bando n. 2/2018 per l'erogazione di borse di studio, fino allo stanziamento dell'importo di € 500.000,00, in favore di studenti universitari, figli di iscritti alla Cassa (Art.6 lett.d del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza), che prevede l'assegnazione di borse di studio. La domanda deve essere inviata entro le ore 12,00 del 30 novembre 2018, a mezzo PEC dedicata (bandi@cert.cassaforense.it);

del Bando n. 1/2018 che prevede l'erogazione di borse di studio, fino allo stanziamento dell'importo di € 300.000,00, in favore di orfani, titolari di pensione di reversibilità o indiretta erogata dalla Cassa (Art.6 lett.c del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza).

La domanda per l'assegnazione della borsa di studio, sottoscritta del richiedente o da chi ne ha la rappresentanza, deve essere inviata entro il 30 novembre 2018, a Cassa Forense - Servizio Assistenza e Servizi Avvocatura - Via G. G. Belli, 5 - 00193- Roma, a mezzo PEC dedicata (bandi@cert.cassaforense.it) o raccomandata A/R.

Per la presentazione della domanda deve essere utilizzato il modulo pubblicato sul sito internet www.cassaforense.it.