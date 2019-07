Cassa Forense: scade il 30 settembre il bando per l'assegnazione di contributi per famiglie numerose

Cassa Forense ha indetto per l'anno 2019 un bando per l'assegnazione di contributi, fino allo stanziamento dell'importo di € 1.500.000,00, in favore degli iscritti con almeno tre figli nello stato di famiglia di età inferiore a 26 anni.

La domanda per l'assegnazione del contributo, sottoscritta dal richiedente, deve essere inviata entro le ore 24,00 del 30 settembre 2019 esclusivamente utilizzando l'apposita procedura on-line attivata sul sito internet della Cassa.

Insieme alla domanda dovranno essere prodotti, sempre per via telematica, il certificato di stato di famiglia, ovvero autocertificazione contenente i dati anagrafici di ciascun componente e l'attestazione ISEE rilasciata nell'anno 2019.