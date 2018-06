Avvocati interessati dal sisma: nuovo termine per il pagamento e per gli adempimenti previdenziali sospesi

Cassa Forense, con avviso pubblicato sul proprio sito internet, conferma la sospensione, per i professionisti interessati dagli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale nelle date del 24 agosto 2016, 26 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, di tutti i termini dei versamenti, inclusi quelli a mezzo ruolo, e degli adempimenti previdenziali forensi, scadenti nel periodo compreso tra la data di ciascun evento e il 02/01/2018.

La delibera del 7 giugno 2018 stabilisce quindi, come nuovo termine per il pagamento, per gli adempimenti previdenziali sospesi e per l'eventuale richiesta di rateazione, il 31 gennaio 2019.

La rateazione, precisa Cassa Forense, potrà essere accordata fino a 5 rate annuali, con un importo minimo pari a € 11,00 per ciascuna rata, mediante emissione di appositi bollettini MAV annuali che andranno in scadenza a partire dal 31/01/2020.