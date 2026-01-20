Accesso civico: le nuove Linee guida del Ministero della giustizia

Sul sito internet del Ministero della giustizia sono disponibili le nuove linee guida operative con le modalità di presentazione, trattazione e decisione:

, ossia diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di obbligo di pubblicazione da parte dell’Amministrazione, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione; delle richieste di accesso civico generalizzato , ossia il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall’Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione;

La richiesta di accesso civico semplice va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La richiesta di accesso civico generalizzato va presentata all’Ufficio del Capo dipartimento per gli affari di giustizia.

Avverso i rigetti delle richieste di accesso civico semplice e generalizzato il cittadino può chiedere il riesame al responsabile della prevenzione delle corruzione e della trasparenza.