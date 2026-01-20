Servizio analsi Centrale Rischi Banca dItalia 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Martedì 20 gennaio 2026
Accesso civico: le nuove Linee guida del Ministero della giustizia

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
PDF

Sul sito internet del Ministero della giustizia sono disponibili le nuove linee guida operative con le modalità di presentazione, trattazione e decisione:

  • delle richieste di accesso civico, ossia diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di obbligo di pubblicazione da parte dell’Amministrazione, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;
  • delle richieste di accesso civico generalizzato, ossia il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall’Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione;
  • delle richieste di riesame, presentate dal richiedente al R.P.C.T., nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso civico o di mancata risposta entro il termine.

corredate dai relativi moduli.

La richiesta di accesso civico semplice va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
La richiesta di accesso civico generalizzato va presentata all’Ufficio del Capo dipartimento per gli affari di giustizia.
Avverso i rigetti delle richieste di accesso civico semplice e generalizzato il cittadino può chiedere il riesame al responsabile della prevenzione delle corruzione e della trasparenza.
Fonte: https://www.giustizia.it

