Accesso civico: le nuove Linee guida del Ministero della giustizia

Sul sito internet del Ministero della giustizia sono disponibili le nuove linee guida operative con le modalità di presentazione, trattazione e decisione:
corredate dai relativi moduli.
La richiesta di accesso civico semplice va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
La richiesta di accesso civico generalizzato va presentata all’Ufficio del Capo dipartimento per gli affari di giustizia.
Avverso i rigetti delle richieste di accesso civico semplice e generalizzato il cittadino può chiedere il riesame al responsabile della prevenzione delle corruzione e della trasparenza.
