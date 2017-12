Verifiche per i responsabili tecnici - Fissate le nuove date per il 2018

Con Delibera n. 10 del 28 novembre 2017 il Comitato nazionale gestori ambientali ha adottato il calendario delle verifiche per i responsabili tecnici relative all'anno 2018 e ha definito le nuove modalità di svolgimento delle verifiche, mediante la sostituzione dell'allegato B della Deliberazione n. 7 del 30 maggio 2017, che indicava le sedi e le date di svolgimento delle verifiche fino al 14 febbraio 2018.



Le verifiche di idoneità dei responsabili tecnici sono regolate nell'articolo 12 (Compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico) e 13 (Formazione del responsabile tecnico) del decreto 3 giugno 2014, n. 120, recante "Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali".



L'Articolo 13, in particolare, prevede che l'idoneità del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento. Al Comitato nazionale il compito di definire le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche.



Con la Deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 sono stati indicati, per l'appunto, i requisiti, le materie e i contenuti delle verifiche, mentre con la Deliberazione n. 7 del 30 maggio 2017 sono stati indicati i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche stesse, le sedi e le date di svolgimento di prime verifiche individuate in sede di prima applicazione fino al 14 febbraio 2018.



Con la Deliberazione n. 10 del 28 novembre 2017, il Comitato nazionale ha fornito direttive in ordine alle sedi e alle date di svolgimento delle verifiche successive alla data del 14 febbraio 2018, e che saranno effettuate nel corso dell'anno 2018.



Il calendario delle verifiche per responsabili tecnici per l'anno 2018 è riportato nell'Allegato A, mentre, nell'Allegato B, vengono riportate le modalità di svolgimento delle verifiche.

Per scaricare il testo della delibera n. 10/2017 clicca qui.

Per scaricare il testo del D.M. n. 120/2014 clicca qui.

Per scaricare il testo della delibera n. 6/2017 clicca qui.

Per scaricare il testo della delibera n. 7/2017 clicca qui.