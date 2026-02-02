Banana+ 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Lunedì 2 febbraio 2026
Trattamenti di sostegno al reddito: fissati i massimali 2026

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
Con Circolare n. 4 del 28 gennaio l'Inps ha fissato l'importo massimo mensile, in vigore dal 1° gennaio 2026, dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS e CISOA), dell’Assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, dell’Assegno di integrazione salariale e dell’Assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’Assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo e dell’Assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali.

Fissati inoltre gli importi massimi delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, dell’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo, dell’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola e la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
Fonte: https://www.inps.it

