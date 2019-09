Sisma Centro Italia 2016-2017: dall'Inps le modalità di versamento dei contributi sospesi

La legge 14 giugno 2019, n. 55, in riferimento ai comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e del 2017, ha stabilito che gli adempimenti e i versamenti dei contributi sospesi vengano effettuati in unica soluzione entro il 15 ottobre 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Gli stessi versamenti, in alternativa, possono essere anche rateizzati fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo senza applicazione di sanzioni e interessi, versando l'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019.

Le istruzioni operative, riferite alle diverse gestioni previdenziali, per il versamento in unica soluzione dei contributi sospesi sono fornite dall'Inps nel Messaggio n. 3247 del 6 settembre 2019. Con successivo messaggio, precisa l'Istituto, verranno fornite le indicazioni per il versamento mediante rateizzazione e per la presentazione della relativa domanda.